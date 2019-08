Berghuis: 'Het begint erop te lijken bij Feyenoord'

Steven Berghuis vond dat iedereen bij Feyenoord hongerig was tegen Dinamo Tbilisi (4-0). "We waren vanaf het begin goed. Het stond goed. We waren vrij creatief in het naar voren voetballen", is de eerste analyse van Berghuis, die de return niet als een formaliteit ziet.

Berghuis zag een wezenlijk verschil bij Feyenoord ten opzichte van de vorige wedstrijden: "We stonden verdedigend sowieso beter. Nu gingen we met z'n allen niet meteen naar voren. We pakten onze momenten. Het zag er goed uit, denk ik."

Volgens Berghuis was deze Europese zege nodig. "Het begint er een beetje op te lijken", zegt Berghuis. Hij weet niet of Feyenoord elke wedstrijd dit niveau kan halen. "Maar ik denk dat er genoeg potentie in dit elftal zit."

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Steven Berghuis na Feyenoord-Dinamo Tbilisi (4-0).