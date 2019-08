Wielerronde Oostvoorne: 'Maakt niet uit wie er wint'

Het hele dorp - en omgeving - liep donderdagavond uit in Oostvoorne voor de wielerronde van Oostvoorne. Meer dan vijftig rondjes van anderhalve kilometer rondom de kerk in het dorp. Onder de deelnemers bekende prominenten zoals Mike Teunissen, die afgelopen Tour de France nog de gele trui droeg.

Bierfeest

"Ach, het gaat hier niet om het winnen, maar vooral om de gezelligheid", zegt een man langs de kant. De buurman naast hem, zittend op een rollator, vult aan: "Kijk jongeman, dit is gewoon drinken, zuipen en feesten en toevallig doen we dat rondom die fietsers". De vrouw ernaast zegt met dubbele tong: "Het windje is wel lekker, omdat ze zo hard voorbij fietsen".

Prominent

Op de tribunes bij de finish zitten toch wel ook veel fanatiekelingen die de echte wielrenners willen zien strijden om de winst. "Je weet van tevoren eigenlijk wel wie er wint, altijd een prominent, maar het blijft toch leuk om te zien", zegt een toeschouwer op de tribune.

"Het voordeel is ook dat dit het enige wielerevenement is waar je gratis als publiek naar toe kan en zo dicht op de wielrenners kan zitten", zegt de man vanaf zijn rollator. "Psstt", het geluid van weer een bierflesje dat open gaat. Er wordt weer hard gejuicht tijdens de veertigste ronde, nog veertig te gaan.

Winnaar

Teunissen won uiteindelijk van Dylan van Baarle, die lange tijd voorop reed.