Rotterdam krijgt nieuwe rondvaartdienst

"We maken een leuke rondvaart langs de skyline, maar gaan het wel met 'levende' gidsen doen. We vinden het belangrijk dat er persoonlijk contact wordt gemaakt met de gasten, net als bij Splashtours en de Pannenkoekenboot," zegt eigenaar Christoffel Wielders.

Een bekende verschijning bij de rederij is de Rotterdamse Jenny, die in meerdere talen op geheel eigen wijze het publiek toespreekt.

"We hebben een hele leuke poule van gidsen, waarin Jenny uitblinkt en we zijn op zoek naar meer van dat soort mensen die een beetje thuis zijn in Rotterdam en mensen kunnen vermaken", zegt Wielders.

"We beginnen in de Parkhaven en eindigen in de Parkhaven. De tocht gaat ongeveer een uur duren. Een kaartje gaat €12,50 kosten."

Jenny vult tot slot aan: "buongiorno, we kindly welcome you on river the mees. Gutemorgen! Kom alsjeblieft ook naar de Liza, onze nieuwe rondvaartboot."