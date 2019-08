Kapsalons willen af van goedkope thuiskappers

Kapperszaken binden op steeds meer plekken de strijd aan met de thuiskapper. Er lopen in vijftig gemeenten gesprekken om nieuwe thuiskappers te weren, waaronder in de Drechtsteden, Brielle, Goeree-Overflakkee, Maassluis en Krimpen aan den IJssel.

Kapperszaken hebben last van de thuiskappers die niet alleen goedkoper zijn, maar ook aan minder regels hoeven te voldoen. Daardoor verdwijnen er salons. Het is de kappersbranche ook een doorn in het oog dat de thuiskappers geen nieuwe kappers opleiden.

Nederland telt een recordaantal kappers. In 2018 ging het om 27 duizend zaken, tienduizend meer dan in 2008.

Wie op zoek is naar een knipbeurt, heeft de meeste kans in en rond de regio Rijnmond, waar 2165 zaken te vinden zijn. In dit gebied kwamen er het afgelopen decennium ook de meeste kapsalons bij. In totaal ging het om 885 zaken.