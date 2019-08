Knooppunt Holland: Anne-Marie Jung in het Hollandse Plassengebied

Deze week fietst Johan samen met actrice, zangeres, presentatrice en comédienne Anne-Marie Jung door het Hollandse Plassengebied. Multitalent Anne-Marie schrijft ook nog eens haar eigen theatersolovoorstellingen. Dat laatste is nog een hele klus, vertelt Anne-Marie zaterdag 10 augustus in de uitzending van Knooppunt Holland, om 17:15 uur.

Johan en Anne-Marie beginnen hun fietstocht bij knooppunt 48 in Hoogmade. Daarvandaan rijden ze via een prachtig fietspad langs de Wijde Aa naar Woubrugge. Langs dit pad staan ook bankjes aan het water. En ook al ben je pas aan het begin van de route, het is zeker lekker om hier even te genieten van alle vogels op en rond het water.

Lokale producten

In Woubrugge neem je de brug over de Woudwetering en fietst aan de andere kant van het water richting Rijnsaterwoude. Aan deze weg kom je Aspergehof Noordam tegen, waar Anne-Marie en Johan asperges hebben gestoken. In deze regio zijn nog veel meer locaties waar je lokaal geteelde en duurzame producten kunt kopen .

Rijd door naar Rijnsaterwoude. In het dorp kom je langs de Woudse Dom. Die heet zo omdat de toren veel gelijkenis vertoont met de Dom in Utrecht. Meer over de Woudse Dom lees je hier .

Je komt nu bij knooppunt 34. Als je hier naar links kijkt, zie je de Geestmolen staan, waarin ook André van Duin gewoond heeft.

Nieuwkoopse plassen

Via de knooppunten 79, 53, 42, 99 en 52 fiets je door naar Nieuwkoop. Door de Nieuwkoopse plassen loopt een fietspad. Dat ligt niet op deze route, maar het is toch de moeite waard om er even op te rijden. Er zijn ook diverse mooie lange steigers aangelegd, zodat je ook vanaf de kant optimaal van de plassen kunt genieten.

Tussen de knooppunten 28 en 54 zie je aan je rechterhand Het Smederijmuseum. Een te gek museum om met kinderen te bezoeken, zeker als de smid aan het werk is. Alle info over het smederijmuseum lees je op de website .

Via Aarlanderveen en vlak boven Alphen aan den Rijn langs rijd je via Woubrugge weer terug naar Hoogmade. De hele route vind je hier terug .