Record seizoenkaarten voor Sparta; Sparta-VVV live op Radio Rijnmond

Nog nooit verkocht Sparta zoveel seizoenkaarten: 8000 maar liefst. Sparta-VVV is uitverkocht. Kortom: de Kasteelclub leeft. De thuisblijvers kunnen Sparta's eerste thuiswedstrijd in de eredivisie live beluisteren op Radio Rijnmond. Ook zijn we bij FC Dordrecht-NAC.

De uitzending begint om 19 uur. Sinclair Bischop is op het Kasteel en Philip van Es aan de Krommedijk. Vanzelfsprekend zijn ook dit seizoen alle wedstrijden van onze vier betaald voetbalclubs live te volgen via RTV Rijnmond.