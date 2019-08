Tientallen stankklachten in Hoeksche Waard

Bewoners in de Hoeksche Waard klagen over een rioollucht. Het gaat volgens de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid om tientallen klachten.

De eerste klachten kwamen woensdag binnen, meldt de dienst vrijdag. "De geur wordt geroken op verschillende plekken in de Hoeksche Waard. Onze medewerkers hebben eerder gezocht naar de oorzaak, maar konden helaas niets vinden", aldus een woordvoerder.

Het vermoeden is dat de geur van een boot afkomstig is. Een medewerker van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gaat vrijdag ook weer op onderzoek uit in de Hoeksche Waard om de oorzaak te proberen te achterhalen.