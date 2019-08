In de tuin van Het Hof van Moerkerken

Chris Natuurlijk neemt je zaterdag om acht uur mee naar Het Hof van Moerkerken in Mijnsheerenland. Daar werkte Frederik van Eeden aan zijn roman Van de Koele meren des doods. Aan het einde van de negentiende eeuw bracht de schrijver en psychiater Frederik van Eeden de zomers door op Het Hof van Moerkerken in Mijnsheerenland. In de druivenkas in de tuin schreef hij aan zijn psychologische roman Van de koele meren des doods. Net als Van Eeden, brengt ook hoofdpersoon Hedwig uit de roman haar zomers door op de buitenplaats in Mijnsheerenland. Hoe raakte Van Eeden verzeild in dit dorp in de Hoeksche Waard? Dat vertelt Dingenus van de Vrie die er voor een verhaal in een nog te verschijnen boek over de geschiedenis van de Hoeksche Waard onderzoek naar heeft gedaan.