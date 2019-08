Linda runt straks Camping Ketjil in de duinen: ''We zijn echt buitenmensen

Tussen Oostvoorne en Rockanje in, ligt al sinds 1970 camping Ketjil. Bijna 50 jaar geleden opgericht door opa Sjoukes, nu staan zijn kleindochter Linda Sjoukes en haar vriend Willi op het punt de camping over te nemen. Presentator Erik Lemmers loopt vrijdagochtend in de radio-uitzending over de camping en spreekt de (aanstaande) eigenaren en gasten.

"Mijn opa was tuinder, dit was allemaal boerenlandschap", vertelt Linda terwijl ze met Erik over de camping loopt. In 1970 begon opa Sjoukes met een paar caravans op het land. Dat groeide uit tot Camping Ketjil. Ketjil betekent 'klein' in het Maleis. Een woord dat opa Sjoukes heeft opgedaan tijdens zijn dienst in Maleisië.

Er staan vandaag de dag zo'n 60 caravans op de camping en er is een trekkersveld met tenten. Vrijdag staat de camping helemaal vol. "We hebben alvast een goede zomer gehad", zegt Linda, die dit jaar 28 wordt en camping Ketjil straks gaat runnen.

Pipowagens en safaritenten

Een aantal caravans valt extra op; er staan twee kleurrijke houten pipowagens. Die hebben Linda, Willie en haar broers zelf opgeknapt. "Hij was in hele slechte staat", vertelt Willi (31). "We hebben hem helemaal omgebouwd, we zijn al bezig vanaf vorig jaar september." Ook de safaritenten met houten daken vallen op. "Binnen is alles zelf gebouwd, we proberen zoveel mogelijk zelf te doen."

De kinderen en kleinkinderen van opa Sjoukes hebben de camping niet alleen uitgebreid, maar ook wat gemoderniseerd. Zo staan er zonneboilers op het dak van het toilet- en douchegebouw, een duurzame manier om warm te douchen en af te wassen op de camping.

In een van de stacaravans woont Joke. Ze is er al zestien jaar in de zomer te vinden, daarvoor had ze een tourcaravan op de camping. Joke is er een paar dagen in de week, soms de hele week, afhankelijk van het weer. "Zodra het naar weer wordt, ga ik weer terug naar huis in Ridderkerk", lacht ze, kijkend naar de donkere lucht.

Kitesurfen

Op de camping zijn ook veel kitesurfers. Dichtbij op het strand kun je als beginner goed leren kitesurfen, legt Linda uit. Er is een Duitse surfschool op Ketjil, die trekt veel Duitse campinggasten.

Willi, de Duitse vriend van Linda, kwam ooit als kitesurfer op de camping. Hij kent de eigenaar van de kitesurfschool. Naast het surfen zijn er ook andere outdoor-activiteiten mogelijk, zoals mountainbiken of catamaran-zeilen.