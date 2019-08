Tapia was nerveus voor de reactie van het Feyenoord-publiek

Renato Tapia is één van de meest besproken Feyenoorders van deze transferperiode. Van Sjaak Troost moest hij meewerken aan een transfer, maar Tapia wil blijven in De Kuip. En is nu onder Jaap Stam opeens basisspeler.

"Er is veel gezegd, maar ik focus mij op wat het team van mij nodig heeft en wat de trainer zegt. Feyenoord is mijn club, ik heb hier een contract en ik wil hier blijven," is Tapia kort over de opmerkelijke woorden van ad interim TD Sjaak Troost tijdens de Open Dag. Die zei dat hij zich "niet in de maling laat nemen" door Tapia en dat de Zuid-Amerikaan moest meewerken aan een transfer.

Voor Tapia is die zaak afgesloten: "Het was natuurlijk een lastige periode, maar we hebben afgesproken dat ik er verder niets over zou zeggen in de media. Ik ben een rustige jongen en heb geen zin om nu te overreageren op wat er gezegd is, omdat dit weer schadelijk kan zijn voor mij en het team."

In de belangrijke wedstrijd met Dinamo Tbilisi stond Tapia opeens weer in de basis. En nog wel op het middenveld. Hij was benieuwd hoe er op hem gereageerd zou worden. "Ik was wel wat nerveus over hoe het publiek zou reageren, na alles wat er gezegd en geschreven is. Maar de fans zijn geweldig, ik ben dankbaar."

Wil je ook weten hoe het zat met de handtekening-emoticon die Tapia op Instagram plaatste? Bekijk dan het gehele interview hierboven.