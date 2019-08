Filmmaker met lef maakte unieke beelden van Rotterdam tijdens de oorlog

“Het is zo mooi, zo uniek. Hij heeft de hele oorlog gefilmd. Het is net of hij een document maakte voor de toekomst.” Dat zegt de Rotterdamse filmmaker Joop de Jong over de beelden van Jan Jurling, die onlangs zijn opgedoken.

Jurling (1912-1996) filmde tijdens de oorlog in Den Haag en Rotterdam. Zijn dochter bracht het beeldmateriaal naar het Museon naar Den Haag, dat het weer doorgaf aan Museum Rotterdam. Daar zijn de films vanaf zaterdag te zien. Joop de Jong heeft de 120 minuten beeld van Jurling bewerkt voor het museum.

De Jong: Hij begint met zijn mobilisatie, hij was gemobiliseerd in Oud-Beijerland. Na de strijd en het bombardement filmt hij in de stad. Filmbeelden zo mooi en zo dichtbij, dat heb ik echt nog nooit gezien.”

Pernis

De familie Jurling woonde in Den Haag en moest daar vanwege de bouw van de Atlantikwall vertrekken. De vader van Jan Jurling was directeur van een fabriek op de Vondelingenplaat bij Pernis. Ze verhuisden naar een dienstwoning op het fabrieksterrein, langs de Nieuwe Waterweg.

In die omgeving maakte Jurling unieke beelden. Hij filmde Duitse oorlogsschepen op de Waterweg, geallieerde bombardementen op Shell, dat destijds BPM heette. Ook maakte hij beelden van het opblazen van de olietanks van Pakhuismeesteren door de Duitsers. Het filmen van militaire doeleinden was verboden tijdens de oorlog, maar Jurling maakte die beelden wel.

Hij deed het stiekem. Misschien was het iemand met veel lef, hij nam ook veel risico Joop de Jong

Jurling zette vaak zijn vriendin in om de beelden te maken. “Soms in badpak langs de Waterweg, dan filmde hij haar en zie je op de achtergrond militaire schepen voorbij komen. Of hij was op straat, z’n vrouw in de buurt van een collectant van de NSB. Hij filmde haar en dan draait de camera om en dan zie je dat collecteren op straat.”

Ook het dagelijks leven van de familie legde Jurling vast. De verhuizing van Den Haag naar Rotterdam, het kweken van groente in de tuin, de familie aan het kerstdiner. Het materiaal is niet alleen uniek, het is ook mooi gemaakt. “Hij is een goeie filmer, hij kadreert heel mooi, het is scherp, het is gewoon een lust om naar te kijken”, besluit Joop de Jong.