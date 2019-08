Nicolai Jørgensen traint weer buiten

Nicolai Jørgensen heeft een volgende stap in de revalidatie van zijn knieblessure gezet. De Deense aanvaller trainde vrijdag voor het eerst weer buiten.

Jørgensen doet dat wel apart van de groep, met de hersteltrainer. De aanvaller kampt met een knieblessure en heeft daardoor de gehele voorbereiding gemist en de start van de competitie. Het is onduidelijk wanneer hij weer inzetbaar is.

Rick Karsdorp en George Johnston trainden vrijdagmorgen voor het eerst mee bij Feyenoord, na hun transfers van woensdag. Zij hopen zondag allebei voor het eerst bij de wedstrijdselectie te zitten, voor de uitwedstrijd met SC Heerenveen.