Moniz benoemt Fischer tot aanvoerder Excelsior

Sander Fischer is de nieuwe aanvoerder van Excelsior. De 30-jarige verdediger is door trainer Ricardo Moniz aangewezen om zaterdagavond tegen Jong FC Utrecht de aanvoerdersband om te doen.

De wedstrijd tegen Jong FC Utrecht is de seizoensopening van Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, twee maanden na de degradatie uit de Eredivisie: "En de les van RKC is dat we de eerste divisie absoluut niet moeten onderschatten."

Wisselvallig

Excelsior kende vooral een wisselvallige voorbereiding op 'het leven na de Eredivisie'. Overwinningen op Heracles Almelo (2-0) en Anorthosis Famagusta (2-1) werden afgewisseld met grote nederlagen tegen FC Den Bosch (1-4) en KV Kortrijk (0-4).

"Voorin hebben we qua scorend vermogen nog niet de vastigheid die we moeten hebben als we bovenin mee willen doen", gaat Moniz verder, die daarmee nadrukkelijk aangeeft dat een nieuwe spits nog wordt gezocht.

Fischer aanvoerder

Ook de verdediging moet volgens Moniz als een sterker collectief voor de dag komen, dan vorig jaar het geval was. Iemand die daar aan bij moet dragen is Sander Fischer, die voor het aankomende seizoen is benoemd tot aanvoerder: "Sander is namelijk een bindende factor in de groep", zo beargumenteert Moniz zijn keuze.

Fischer zelf, die afgelopen zomer na een avontuur in Denemarken (Vendsyssel FF) terugkeerde naar Woudestein, blijft er vooral nuchter onder: "Je moet het ook niet groter maken dan dat het is, ik hoop vooral dat we dit seizoen met elkaar iets moois kunnen neerzetten."

De wedstrijd tussen Excelsior en Jong FC Utrecht is zaterdagavond te volgen via een livestream op deze website.