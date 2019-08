Jan Everse in FC Rijnmond: 'Berghuis een verademing in deze rol'

Analist Jan Everse is aardig te spreken over de rol van Steven Berghuis tegen Dinamo Tbilisi. "Het was een verademing," zei hij in de voetbaltalkshow RTV Rijnmond.

Ook vindt Everse dat Feyenoord met het middenveld van tegen de Georgiërs extra zekerheid inbouwt. "Als je met Renato Tapia en Leroy Fer speelt, heb je een fysiek sterk blok met Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Daar kom je niet snel langs. Dit middenveld mist alleen wat snelheid."

