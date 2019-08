Recordaantal passagiers in juli op Rotterdam The Hague Airport

Voor het eerst hebben in een maand tijd meer dan 250.000 passagiers gevlogen via Rotterdam The Hague Airport. In juli maakten 255.123 reizigers gebruik van de luchthaven. Dat is bijna 9 procent meer dan in juli 2018.

De luchthaven bij Rotterdam groeide volgens de website Luchtvaartnieuws.nl in de eerste zeven maanden van dit jaar iets harder dan gemiddeld, met ruim 1,2 miljoen reizigers. Dat is opvallend omdat er minder starts en landingen waren en fors minder nachtvluchten.

Het aantal mensen dat vliegt via Rotterdam The Hague Airport is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat lijkt ook te leiden tot meer klachten over geluidsoverlast door het vliegverkeer: in april bleek dat er in 2018 ruim 34.000 meldingen waren binnengekomen bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Dat is twee keer zo veel als een jaar eerder.