Koken met eetbare planten en struiken uit het voedselbos

Achter camping Zonnehoeve in Oudenhoorn op Voorne-Putten is een hectare grond omgetoverd tot een voedselbos met eetbare bomen, planten en struiken. Initiatiefnemers Arina Zeelenberg en Frans Grijpma startten in 2018 een crowdfunding, die sloeg zo aan dat met een beetje hulp van de provincie drie weken later het benodigde geld binnen was.

Sindsdien zijn er zo'n 400 bomen geplant. De meeste met eetbare vruchten - appels, peren, pruimen, kersen, walnoten, kweeperen, mispels, moerbeien, amandelen, perziken, kiwi's, druiven, tamme kastanjes en nog veel meer. Er staan ook stikstofbinders zoals elzen.

Het stuk land hoorde al bij de camping, maar lag braak. Het mocht niet worden gebruikt als uitbreiding van de de camping zelf. Arina, die al veel bezig was met de natuur, kwam met het idee om er een voedselbos van te maken.

Terug naar de natuur

"Het is de bedoeling om een beetje terug te keren naar de natuur", zegt Klaas de Lange, vrijwilliger en rondleider op de camping. Het voedselbos wordt niet bespoten, dus er zijn ook veel vogels en insecten te bewonderen. Het bos is nu nog vrij nieuw, maar in de loop van de jaren zullen er meer dode takken door het bos liggen en ook zwammen gaan groeien. Het is een contract met de steriele wereld van de massavoedselproductie.

Arjan Mout is vaste campinggast, en sinds een tijdje ook vrijwilliger in het proefbos. "Schoffelen en schoonmaken", zegt hij lachend, "Wij doen het zware werk." Op dit moment is het rustig vanwege het slechte weer, maar normaal lopen er op een dag wel zo'n tien tot twintig campinggasten door het bos om te plukken, vertelt hij.

Landschapsontwerper Sifra Timmermans ontwerpt en onderhoudt vanuit haar bedrijf Tuinrecept eetbare tuinen en geeft les over het onderwerp. Ze neemt verslaggever Jan-Roelof Visscher mee op een heuse pluktocht. Natuurlijk moet er ook geproefd worden!