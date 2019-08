Leven van 50 euro per week: lukt het Dave en Ellen?

Leven van 50 euro per week. Het Rotterdamse 50Plus-raadslid Ellen Verkoelen en presentator Dave van der Wal hebben het deze week gedaan. Allemaal om te ervaren hoe het is om in armoede te leven.

En een van de plekken waar je dan komt, is bij Voedselcentrum Isaak & de Schittering. Waar mensen met weinig inkomen terechtkunnen. Raadslid Verkoelen besteedt daar haar laatste geld: "Ik heb vier euro over! Dat ga ik zo besteden bij het voedselcentrum."

Ze is blij verrast met de boodschappen die je in het voedselcentrum kunt kopen met een kleine beurs. Wat haar tegenvalt is het feit dat uitjes er niet meer in zitten.

"Ik kom nergens meer. Ik heb geen mensen kunnen uitnodigen. Dat vind ik jammer. Ik houd van gezelligheid." Het openbaar vervoer is te duur voor haar beperkte budget.

Shoppen

Dave kan alleen maar toekijken terwijl Ellen haar mandje vult. "Ik heb negen euro teveel uitgegeven."

Verkoelen denkt wel te weten waarom het haar wel is gelukt het bij 50 euro te houden: "Ik denk dat ik anders dan Dave wél goedkoop ben gaan winkelen!"