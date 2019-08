Keuze gaststad Eurovisiesongfestival 30 augustus

Tot nu toe was half augustus aangehouden als moment om de definitieve keuze voor de gaststad van het songfestival naar buiten te brengen. Dat blijkt achteraf niet haalbaar, laat een woordvoerder van de NPO weten: "De keuze voor de gaststad is de belangrijkste stap in het hele traject. We moeten die afweging goed maken. Zorgvuldigheid gaat wat ons betreft dan ook voor op snelheid."

Rotterdam en Maastricht kregen afgelopen maandag nog het verzoek om de plannen voor de organisatie van het liedjesfestijn bij te schaven. De gemeente Rotterdam liet toen weten dat de laatste puntjes op de i werden gezet.

De voorstellen zijn met het inleveren van de bidbooks definitief geworden. NPO, NOS en AVROTROS gaan zich er nu over buigen. Op 30 augustus brengen ze advies uit aan de European Broadcasting Union welke Nederlandse stad de beste kaarten heeft voor de organisatie van het songfestival.