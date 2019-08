Sparta buigt na rust achterstand om en wint ruim van VVV

Smeets in duel met Pachonik, FOTO: VK Sportphoto

Henk Fraser: 'Zijn tot veel in staat, zeker in thuiswedstrijden'

De ploeg van Henk Fraser begon gedreven aan het duel en kreeg meteen wat goede kansen. Toch was het VVV dat via een rake vrije trap van Peter van Ooijen de leiding nam. Vlak voor rust was Ache dichtbij de gelijkmaker met een kopbal op de lat uit een corner.

Na de pauze boog Sparta binnen enkele minuten de achterstand om. Dervisoglu trok naar binnen vanaf de linkerkant en schoot de bal goed in de verre hoek. Iets later snoepte Harroui de bal af van een Limburgse verdediger waarna hij Ache een niet te missen kans bood.

Tien minuten voor tijd zorgde Harroui ervoor dat het feest echt kon losbarsten op Het Kasteel. Uit een voorzet van Bryan Smeets kopte hij knap raak. Invaller Lars Veldwijk kopte uit een voorzet van Harroui de vierde binnen.

Scoreverloop

20' 0-1

56' 1-1 Dervisoglu

61' 2-1 Ache

83' 3-1 Harroui

89' 4-1 Veldwijk

Opstelling Sparta

Coremans, Abels, Vriends, Mattheij, Faye, Auassar, Harroui, Rayhi (89' Rigo), Smeets, Ache (86' L. Duarte), Dervisoglu (86' Veldwijk).