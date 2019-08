BMW van Rotterdammer opengeknipt op 'veilig' vakantieadres

De moeder van de BMW-eigenaar ontdekte donderdagochtend hoe de autodieven tekeer waren gegaan. Aan onze collega's van Omroep Brabant deed ze haar verhaal: "Ik keek richting de auto en zag dat een stuk van het dak omhoog stond." Ze dacht in eerste instantie dat de lamp gevallen was, maar toen ze naar de auto liep, werd het al snel duidelijk.

"Ik zag dat het dak als een conservenblikje opengeknipt was. Het volgende dat ik zag was een gat in het raam." Toen pas besefte de Oisterwijkse dat er ingebroken was. Het dashboard lag netjes op de achterbank, het navigatiesysteem en het stuur waren verdwenen.

Openknippen fluitje van een cent

Bij autodemontagebedrijf H. de Kok uit Tilburg weten ze wel hoe de dieven hun slag sloegen. In nog geen minuut tijd beitelt automonteur Henri van Ekeris een deel van het dak open. Professionele dieven hebben vaak nog betere en stille apparatuur. "Hierdoor kan de dief snel bij de bedrading komen en het alarmsysteem uitschakelen, daarna heeft hij vrij spel en kan hij doen met de auto wat hij wil."

'Oisterwijk veiliger dan Rotterdam'

Desiree's zoon, die op vakantie was, dacht dat zijn auto bij zijn ouders veiliger stond dan in zijn drukke straat in Rotterdam. De manier waarop de dieven de auto leegroofden is al brutaal, maar Desiree dacht dat ze haar oprit genoeg beveiligd had. Het hek was op slot en de verlichting stond aan. "Ze hebben eerst het licht onklaar gemaakt zodat ze veilig konden opereren."

De auto stond ook nog eens onder haar slaapkamerraam en het raam stond 's nachts open. Ze verbaast zich erover dat ze niets gemerkt heeft. "Het is bizar, eerst denk je hoe kan dat nu. Je waant die auto hier veilig."

Bron:

Ilse Schoenmakers/Omroep Brabant