Politiemacht achtervolgt tieners na inbraak en autodiefstal

Een woninginbraak in Zwijndrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag tot een wilde achtervolging geleid. Vier tieners hadden bij de inbraak ook een autosleutel meegenomen. Ze werden korte tijd later in de gestolen auto gespot door agenten die de achtervolging inzetten.

De inbraak was rond 00.30 uur in een huis aan de Walraven van Hallstraat. De inbrekers van 16, 17 en 19 jaar oud gingen er met hun buit en de gestolen auto vandoor. In de achterbak lag een aantal tassen met de vermoedelijke buit.

Bijna twee uur later zagen agenten het voertuig de A16 afkomen en de Hendrik Ydenweg richting Hendrik-Ido-Ambacht rijden. De verdachten negeerden een stopteken waarna een wilde achtervolging door Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht volgde.

De bestuurder haalde volgens de politie de gekste capriolen uit. "Hij reed over voet- en fietspaden, tussen paatlejs door, meerdere rondes over rotondes en tegen rijrichtingen in. Er werden snelheden behaald van boven de 100 km/u binnen de bebouwde kom."

De tocht ging door de wijken Volgerlanden, Noord en Oudeland. Agenten van vier politie-eenheden werden uiteindelijk ingeschakeld om de vluchtauto tot stilstand te dwingen. Dat lukte uiteindelijk bij het park bij de Munnikensteeg. Daar werden de vier jonge mannen ingerekend.

De verdachten zitten vast in Dordrecht. De 19-jarige bestuurder van de vluchtauto is zijn rijbewijs kwijt. Naast de vervolging voor de inbraak is hij ook aangemeld voor een cursus bij het CBR.