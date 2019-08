Burgemeester Sliedrecht sluit 'hennepwoning'

Burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht heeft vrijdag een huis in de Havikstraat tot begin november gesloten. In de woning werd begin juli een hennepplantage gevonden.

Het gaat om een flatwoning in de Havikstraat waar op 4 juli een inval werd gedaan door politie, gemeente en verhuurder Tablis Wonen. Hoeveel hennepplanten zijn aangetroffen is niet bekend. Op foto's van de politie is te zien dat het om een fors aantal lijkt te gaan.

De sluiting van drie maanden is een bestuurlijk besluit dat een burgemeester mag nemen als de openbare orde volgens hem in het geding is. De woning mag tijdens de sluiting niet opnieuw worden verhuurd door Tablis Wonen.