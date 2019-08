Advocaat wil alsnog vervolging bisschop Rotterdam als lid criminele organisatie

De in Rotterdam geboren Boone deed in januari aangifte tegen de Rooms-Katholieke Kerk in Rome, de paus, de RK-kerk in Nederland en haar bestuurders, onder wie de bisschop van Rotterdam. Hij deed dat namens een man die als tiener werd misbruikt door twee paters in Helmond.

In de ogen van de advocaat is de hele kerk een criminele organisatie die bewust de opsporing van kerkelijke zedenplegers tegenwerkt. Een organisatie die er alles aan doet om te voorkomen dat ze als bestuur verantwoordelijk wordt gehouden voor het misbruik door eigen mensen.

Boone: "De kerk probeert keer op keer te voorkomen dat er een rechter aan te pas komt als er vermoedens zijn van seksueel misbruik. Ze doen zaken binnenskamers af terwijl ze eigenlijk officieel aangifte zouden moeten doen bij de burgerinstanties. Het enige dat telt is de imagoschade van de kerk, niet het belang van de kinderen."

Aangifte bisdom Rotterdam

In Rotterdam deed hij in 2011 ook al aangifte. Dat was vlak nadat de zogeheten commissie-Deetman had geconcludeerd dat het seksueel misbruik van kinderen in de Katholieke Kerk in Nederland "ernstig" was. Tussen 1945-1981 werden volgens de commissie naar schatting 10.000 - 20.000 kinderen misbruikt.

Niemand kwam voor de rechter, wel werden schadevergoedingen uitbetaald. Ook de aangifte van Boone liep op niets uit. "Mijn zaak is afgewezen, omdat ik zelf geen slachtoffer ben. Maar de brieven bleven binnenkomen van slachtoffers. Dus heb ik het weer opgepakt."

Gratis verkrachting van kinderen

Het stoort de strafpleiter mateloos dat de rechter buitenspel staat. Al tientallen jaren wordt het misbruik binnenskamers afgedaan door kerkbestuurders. "Het is enorm frustrerend dat de kinderen gratis verkracht worden. Er wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Maar dat is absurd. Kijk, een pedofiel wordt zwaar gestraft in onze samenleving. In de kerk worden de misbruikers overgeplaatst en gaan ze elders vrolijk door."

Artikel 12-procedure

Het openbaar ministerie besloot eind mei dat er geen strafrechtelijke vervolging komt van de kerk. Er zou geen bewijs zijn dat ze een criminele organisatie is die vervolging van de misbruikers door politie en justitie stelselmatig tegenwerkt.

Boone probeert nu via een zogenoemde artikel 12-procedure alsnog zijn gelijk te halen. Hij heeft donderdag een klacht ingediend tegen het besluit van het openbaar ministerie. Het gerechtshof Arnhem moet zich buigen over de vraag of de door Boone kerkelijke instanties alsnog verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verkrachting van de kinderen en voor de rechter moeten komen.

Nederlandse rechter die de paus berecht

De pleitbezorger van de misbruikslachtoffers hoopt dat zijn juridische argument van de criminele organisatie bij het hof aanslaat. Het is de laatste kans, want beroep tegen een besluit van het hof is niet meer mogelijk. "Maar", zegt Jan Boone, "als dit lukt, als de Nederlandse rechter zegt dat de Rooms-Katholieke inderdaad een criminele organisatie is, dan zou dat wereldwijd een doorbraak zijn. Dan kan een Nederlandse rechter de paus aanpakken."