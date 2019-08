NAC Breda een maatje te groot voor FC Dordrecht

FC Dordrecht is een nieuw seizoen Keuken Kampioen Divisie begonnen met een nederlaag. Op het eigen veld was degradant NAC Breda met 0-2 te sterk.

De Brabanders hadden de controle over de wedstrijd en dat leverde na een kwart wedstrijd de 0-1 op. Arno Verschueren kopte een voorzet achter Ramón ten Hove.

Dordrecht kreeg na rust twee goede kansen via de nieuwe Portugese spits Pedro Maruqes alleen die was ongelukkig in de afronding. NAC besliste het duel door een schot in de kruising van Luka Ilić.

Scoreverloop

23' 0-1

67' 0-2

Opstelling FC Dordrecht

Ten Hove, Montsma, Breedijk, De Abreu, Ottewill, Kok (84' Schalekamp), Smith, Schuurman, Cijntje (84' Hogesteger), Marques, Erkilinc (69' Vicario)