Minister nodigt mishandelde wijkagent Rotterdam uit na vrijspraak verdachte

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nodigt via Twitter een wijkagent uit Rotterdam uit om eind deze maand langs te komen voor een gesprek. De wijkagent schreef eerder op de avond dat een verdachte die hem zwaar had mishandeld, van de rechter mocht gaan.

Rietveldt werkt in het centrum van Rotterdam. Hij werd tijdens zijn werk op 26 juli zwaar mishandeld op de Nieuwe Binnenweg. Hij wilde een verdachte aanhouden die onder invloed was van drank en lachgas. De man verzette zich en schopte de agent zo hard dat die een gekneusde nier opliep. Rietveldt schrijft dat hij kort na het incident bloed plaste. Ook is hij nog steeds onder behandeling in het ziekenhuis.

Vrijdag moest de verdachte voor de rechter verschijnen. Er waren camerabeelden en een bekennende verdachte, schrijft Rietveldt. Toch sprak de rechter de man vrij, volgens Rietveldt omdat zijn aangifte 'wat onduidelijk was'.

De tweet van Rietveldt is vrijdagavond door honderden mensen gedeeld. Veel mensen wensen de agent sterkte en reageren verbaasd of boos. Ook Grapperhaus was er snel bij.

"Beste Wim ik lees je bericht. Ik vind het akelig. Mag ik je uitnodigen om eind augustus bij mij langs te komen zodat je je volledige verhaal nog eens kan doen. Ondertussen sterkte, Ferd Grapperhaus."