Geitendorp heeft leeuw in het wapen

Goeree-Overflakkee is tegenwoordig niet meer alleen de naam van het eiland, maar ook de naam van de enige gemeente die het gebied nog telt. Lang geleden bestond het eiland uit dertien gemeenten. In 1966 werden de dertien samengevoegd tot vier gemeenten: Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en Dirksland.

Die vier zijn in 2013 opgegaan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Maar elk dorp heeft nog altijd zijn eigen wapen. De wapens zijn vastgesteld door de Hoge Raad van Adel in het jaar 1816. In het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk zijn sinds kort vlaggen te koop met de wapens van de dorpen.

Zo wappert in Sommelsdijk op verschillende huizen de blauw-geel gestreepte vlag. Ook Stellendam, Ouddorp, Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Melissant, Goedereede, Dirksland en Den Bommel hebben hun vlag. "Binnenkort volgt Oude-Tonge", laat Bertrand van den Boorgert van het streekmuseum weten.

Koe van de armen

Melissant was vroeger het geitendorp. Inwoners werden lang 'geiten' genoemd. "Dat komt omdat veel inwoners vroeger een geit hadden", weet Van den Boogert. Voor een koe was geen geld.

Hoewel je in het wapen van het dorp dus een geit zou verwachten, is dat niet het geval. “Melissant heeft vergeleken met de andere dorpen het meest krachtige dier in het wapen: een leeuw”.

Harnas

In het wapen van Middelharnis is een harnas te zien. Is de naam ‘Middelharnis’ dan een verbastering van harnas? “Nee, dat is een misvatting in de geschiedenis”, zegt Van den Boogert. De oorsprong van de naam komt van de landtong in het water die er vroeger was. Een nis, of een nesse.

"Dat zie je ook terug bij Spijkenisse, Scherpenisse, Bruinisse", vervolgt Van der Boogert. "Die plaats kwam af en toe onder water en dan werd het een her-nis of her-nesse.” Zo ontstonden een aantal eilandjes. "Het was de middelste her-nisse en dat werd verbasterd tot Middelharnis."

Hoewel de naam Middelharnis dus niets met een harnas te maken heeft, werd begin negentiende eeuw toch gekozen voor de afbeelding van een harnas in het wapen.