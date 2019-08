Zakken vol knuffels voor zieke kinderen rond Feyenoord - ADO

Peter en Nel van Kringloopwinkel Rataplan/Magis in Rotterdam-Lombardijen bezorgden vrijdagochtend veertien zakken vol knuffels bij het pand van RTV Rijnmond. Annemarie Verstraeten had twee volle zakken bij zich. Ze zijn voor zieke kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis.

Rond de wedstrijd Feyenoord - ADO op 15 september zitten kinderen uit het ziekenhuis in een apart vak in de Kuip. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat supporters in de twaalfde minuut van de wedstrijd tientallen knuffels naar beneden gooien.

Het initiatief is dit jaar afkomstig van de supportersvereniging Haagsche Bluf en de Northside van ADO. "Drie jaar geleden was het voor het eerst", zegt Marc Weterings. "Het was toen een ontzettend succes. We willen het nu overtreffen en zorgen dat alle duizend kinderen een knuffel krijgen."

RTV Rijnmond helpt mee met de inzameling. Knuffels kunnen tot 14 september ingeleverd worden bij de receptie van RTV Rijnmond (Lloydstraat 23).

Zo ging het er tijdens een eerdere wedstrijd aan toe: