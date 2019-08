OM in beroep tegen vrijlating van verdachte die wijkagent mishandelde

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om een verdachte die eerder een wijkagent mishandelde, te laten gaan. Dat meldt het OM op sociale media.

Wijkagent Wim Rietveldt werkt in het centrum van Rotterdam. Tijdens zijn werk eind juli werd hij zwaar mishandeld op de Nieuwe Binnenweg. Een verdachte die zich verzette bij zijn aanhouding, schopte de agent zo hard dat hij een gekneusde nier opliep. Ook plaste hij na het incident bloed. Rietveldt meldt op sociale media dat hij nog onder behandeling is in het ziekenhuis.

De verdachte moest vrijdag voor de rechter verschijnen. Hij werd vrijgesproken, volgens Rietveldt omdat de aangifte van de wijkagent 'wat onduidelijk was'. De tweet van de wijkagent is sinds vrijdag meer dan duizend keer gedeeld. Minister Grapperhaus nodigde Rietveldt zelfs uit voor een gesprek.



Het Openbaar Ministerie in Rotterdam geeft zaterdag aan contact te hebben gehad met de wijkagent. "We hebben hem laten weten dat wij hoger beroep zullen instellen."