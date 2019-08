Tientallen schademeldingen door de harde wind

De regio Zuid-Holland heeft last van harde windstoten. Rond 15:00 uur was er in Hoek van Holland een windstoot van 84 kilometer per uur.

Er zijn volgens de brandweer tientallen meldingen van schade, vooral uit de hoek Rotterdam - Voorne-Putten. In het zuiden van de regio spookt het met name in de Alblasserwaard. De meldingen gaan over afgewaaide takken en omvallende bomen.



Volgens weerman Jules Geirnaerdt is het een onstuimige middag met veel wind. Aan zee is er windkracht 7 tot 8; landinwaarts 6 tot 7. Windvlagen kunnen aan zee oplopen tot 90 kilometer per uur. De verwachting is dat de wind in de loop van de avond afneemt.

Evenementen

Enkele evenementen in de regio zijn dit weekend afgelast. Zo gaat onder meer een braderie in Hoek van Holland en een vlooienmarkt in Schiedam niet door.

De Pleinbioscoop in het Museumpark in Rotterdam besluit om 19:00 uur of de avondvoorstelling van de film Yesterday om 22:00 uur kan doorgaan. "Pittig windje! We duimen dat de wind vanavond gaat liggen. De weersvoorstelling ziet er in ieder geval goed uit", aldus de organisatie 's middags.

Strand

Op stranden in de regio is de rode vlag gehesen. Het is onverantwoord om het water op of in te gaan, laat de reddingsbrigade weten.



Een aantal bruggen in de regio werd in verband met de harde wind zaterdag tijdelijk niet geopend voor de scheepvaart. Het ging onder meer om de Merwedebrug in Papendrecht, de Merwedebrug in Gorinchem, de Haringvlietbrug en de brug over de Noord bij Alblasserdam. Wegverkeer had geen hinder.