Oud-gevangenisdirecteur Rotterdam wint zilveren plak in China

De World Police and Fire Games is een tweejaarlijks atletisch evenement, dat dit jaar van 8 tot en met 18 augustus in China wordt gehouden. Actief en gepensioneerd wetshandhavings- en brandweerpersoneel van over de hele wereld doet mee. Veertig mensen uit Nederland zijn afgereisd naar de Chinese plaats Chengde.

Backx is directeur geweest van PI De Schie en de locaties Hoogvliet en Noordsingel van de PI Rotterdam. Hij nam het vrijdag tijdens de have marathon in 'Qincheng Mountain Area' op tegen lopers van tussen de 65 en 70 jaar oud. Met een tijd van 01:48:21 moest hij alleen Vladimir Krist van de Russische politie (01:45:48) voor laten gaan.

'Genoten'

De oud-directeur vond het een leuke wedstrijd. "Wel wat warm en, zoals de naam van het gebied al doet vermoeden, redelijk heuvelachtig", vertelt hij. "Maar ik heb zeker genoten. Een tweede plaats achter een Rus, dus een mooie zilveren medaille."

Backx doet zondag nog mee aan een cross country-wedstrijd over tien kilometer voor 65+-ers. Een week later volgt een tien kilometer-baanwedstrijd voor zijn leeftijdscategorie. "Vladimir tref ik ook aanstaande zaterdag bij de cross country."

Zijn ambities rijken verder dan de zilveren plak van vrijdag. Over twee jaar is Rotterdam namelijk het toneel van de WPFG. "In 2021 in Rotterdam ga ik natuurlijk voor de eerste plek!"