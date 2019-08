Waarom zit er een eitje aan de zijkant van eierkokers?

Het mysterie van de verdwenen blauwalg

Ellie van der Schoor uit Barendrecht vroeg: vorig jaar was het heel heet en dit jaar zelfs nog heter. Vorig jaar hoorde je regelmatig waarschuwingen over blauwalg in het water, maar dit jaar heb ik er nog niet één keer iets over gehoord. Hoe kan dat?

Eierkokereitje

Annie Sanders mailde ons met de vraag:

Ik heb al vele elektrische eierkokers versleten in mijn leven.

Allemaal hebben ze een soort plastic doorzichtig ei aan de zijkant.

Niemand weet en ook in geen enkele handleiding staat waar dit voor dient. Als handvat is het lastig vast te houden en het is te klein om er een ei in te zetten. Om er zout in te doen is het te groot, en voor de doppen weer te klein (zie afbeelding).

Heetkast

Kees Blom uit Alblasserdam vroeg: Mijn stoomschip heeft een stoomketel en daaroverheen zit een kast. Deze kast noemen ze een koelkast, maar hij wordt knetterheet aan de buitenkant. Waarom heet het dan toch een koelkast?

Kopzorgen

Adam Pakuszewski vroeg via de mail: wanneer is bedacht dat je bij voetballen ook mag koppen? Dat is toch slecht voor je hoofd?

Verboden bammetjes

Bertus Warbie uit Slotervaart belde met de vraag: waarom verbieden pretparken dat mensen hun eigen eten mogen consumeren?

Schokkend

Mevrouw Vergeer uit Hoogvliet vroeg vorig jaar wat ze tegen de schokken moest doen, die ze kreeg in de supermarkt. Onze tip van punaises in haar schoenen had goed gewerkt, maar ze vraagt zich nu af: waarom ben ik überhaupt altijd zo statisch?

Zeer lokale buitjes

Pia van der Mout mailde ons met de vraag: waarom krijgen mijn man en ik verschillende weerberichten van Buienradar? We zitten op hetzelfde netwerk met onze telefoon en tablet.