Volg Excelsior - Jong FC Utrecht bij RTV Rijnmond

Excelsior trapt als laatste regioploeg de competitie af. In het Van Donge & De Roo stadion is Jong FC Utrecht de eerste tegenstander in de eerste divisie na de degradatie van de Kralingers. De aftrap van de wedstrijd is om 19:45 en live te volgen via ons liveblog of onze livestream met commentaar van Sander Verrips.