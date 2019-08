De Rijnmond Leesclub: Vrouw of vos

Tijdens de laatste Rijnmond Boekenclub bespraken we Vrouw of vos uit 1922, van de Britse schrijver David Garnett.Het oordeel? Luister maar mee.

Achtergrond

David Garnett, geboren in 1892, was schrijver, boekhandelaar, boer, herder, natuurliefhebber en lid van de Bloomsbury Group, een groep Britse schrijvers waar ook Virginia Woolf toe behoorde.

Het idee voor het boek ontstond toen hij met zijn eerste vrouw Ray door de bossen liep, omdat hij haar een vossenburcht met welpen wilde laten zien. Toen ze die niet konden vinden zei hij: ik maak alleen nog kans om een vos te zien als jij er in eentje verandert.’ En zo was het idee voor dit boek geboren.

Samenvatting

Mevrouw Tebrick verandert van de een op de andere dag in een vos. Hoewel haar man het niet kan geloven herkent hij zijn dierbare vrouw direct in haar gedrag. Naarmate mijnheer Tebrick meer en meer accepteert dat zijn vrouw niet zal terugkeren in de gedaante van mens, bedenkt hij dat hij haar zal moeten beschermen. Want in het Engelse dorp waar hij woont zijn vossen vogelvrij. Ze worden opgejaagd en zonder pardon gedood. Hij besluit zijn leven volledig te richten op het geheim van zijn vrouw, die vos is geworden. Al het personeel wordt de laan uitgestuurd. Zijn twee trouwe honden schiet hij dood en zijn vrouw houdt hij binnen.

Dat gaat de eerste tijd goed. Zijn vossenvrouw draagt kleding, slaapt in zijn bed en speelt kaartspelletjes met hem. Maar naarmate de tijd vordert wordt zijn vrouw steeds meer vos. Ze wil de achter de eenden aan en haar tafelmanieren verdwijnen ook langzamerhand. Op een dag tijdens een wandeling, ziet ze haar kans schoon en verdwijnt.

Pas maanden later vindt haar man haar weer terug, maar er is veel veranderd. Haar vrouw heeft een nestje vossen. Na aanvankelijke jaloezie, omdat haar vrouw dus kennelijk is vreemdgegaan bezoekt hij de vossenburcht steeds vaker en bouwt een band op met alle kindervossen van zijn vrouw. Ze nemen hem op in hun midden, maar blijven wel hun eigen instincten volgen. Meneer Tebrick verwildert zelf steeds meer en alles lijkt volkomen ideaal, tot het noodlot toeslaat en dat gebeurt wat meneer Terbrick het meeste vreesde.