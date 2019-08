Mogelijk te harde wind voor avondvoorstelling Pleinbioscoop Rotterdam

De harde wind gooit mogelijk roet in het eten van de avondvoorstelling van de Pleinbioscoop in Rotterdam. "Er staat een sterke wind en op het plein. Omdat Code Geel is afgegeven houden we vandaag hier de weersvoorspelling in de gaten."

De kindervoorstellingen in de filmloods gingen zaterdag wel gewoon door, daar merkten de bezoekers niets van de harde wind. Een ander verhaal is de openluchtbioscoop. Daar zitten de bezoekers onbeschut in weer en wind.

"Pittig windje! We duimen dat de wind vanavond gaat liggen", aldus de organisatie om 15:00 uur op de website. "De weersvoorspelling ziet er in ieder geval goed uit. Om 19:00 beslissen we of we vanavond veilig buiten film kunnen kijken."