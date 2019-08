Pleinbioscoop gaat door ondanks harde wind

"We gaan door vanavond! Het waait een beetje, maar de voorspelling is goed", meldt de organisatie van de Pleinbioscoop Rotterdam.

"Alles op het plein staat stevig vast. Dus windjack aan, stoeltje mee, en genieten van Yesterday op de Pleinbioscoop!"

Eerder op dag dag was het doorgaan van de avondvoorstelling nog onzeker vanwege de harde wind. Die bereikte af en toe snelheden tot 90 kilometer per uur in onze regio.

De verwachting is dat de wind in de loop van de avond verder afneemt. De film Yesterday begint om 22:00 uur.