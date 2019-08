De surfer die enige tijd vermist was voor de kust van Ouddorp, is terecht. Hij is zelf veilig op het strand gekomen.

Hulpdiensten waren zaterdagmiddag massaal uitgerukt na de vondst van een plank en een zeil op het water waren aangetroffen. Er werd gezocht met boten en een helikopter.

Toen de surfer terecht was, is er nog even doorgezocht, omdat mensen mogelijk achter de surfplank aan waren gegaan. Maar de zoekactie is om 19:00 uur gestaakt, laat een woordvoerder van de Kustwacht weten.