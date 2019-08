Tweede zege op OKT voor volleybalmannen

Door de zege is Oranje slechts één zege verwijderd van de Olympische Spelen. Als de ploeg van bondscoach Roberto Piazza zondag in Ahoy van de Verenigde Staten wint, zijn de volleyballers verzekerd van een plek op de Olympische Spelen. Mocht Oranje niet slagen in deze opzet, dan volgt er in januari 2020 een herkansing.

Maandag is er rond 17:45 uur in Sportclub Rijnmond een reportage te zien over het OKT-toernooi dat in Ahoy gehouden wordt.