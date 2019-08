Kringloopwinkel Rataplan in Berkel en Rodenrijs start weer op na brand

Kringloopwinkel Rataplan in Berkel en Rodenrijs is weer begonnen met het innemen van spullen. De winkel en opslagruimte van Rataplan werden op 17 juni verwoest door een brand.

Voor het team medewerkers en vrijwilligers een heftige gebeurtenis. "Het was een onwijze schok natuurlijk", legt bedrijfsleider Jesse van Herk uit.

Gelijk aan de slag

"Niet alleen het feit dat het tragisch is dat de winkel in vlammen opgaat maar ook de vraag waar brengen we het personeel onder. Gelukkig zijn we een grote stichting en konden mensen in Den Haag en Delft aan het werk."

Al meteen op de dag van de brand werd er een pand te huur aangeboden door een ondernemer uit de buurt. Afgelopen maandag werd begonnen met het innemen van de spullen en de inwoners van Berkel en Rodenrijs wisten Rataplan meteen weer te vinden.

Winkel

"Ja gelijk, er komen zeker meer dan vijftig mensen per dag hun spullen brengen. Ze staan al voor openingstijd voor de deur", besluit Van Herk.

Binnenkort wordt er begonnen met het verbouwen van de winkelruimte. Op 31 oktober gaat kringloopwinkel Rataplan aan de Industrieweg 50 weer open.