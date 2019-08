Dordtse school bevestigt: in Spanje verongelukte tiener is onze leerling

Arend was op vakantie in Espot

De jongen die donderdag is omgekomen bij een val in een ravijn in Spanje, is de 14-jarige Arend uit Dordrecht. Dat bevestigt directeur Hans Dekker van het Dordste Johann de Witt Gymnasium zaterdag. Er komt op korte termijn een bijeenkomst voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

Arend was met zijn familie op vakantie in Espot in de Pyreneeën. Hij was de oudste van vier kinderen en besloot niet mee te gaan toen het gezin op excursie ging. Bij terugkomst op de camping bleek Arend spoorloos. Na een grote zoekactie werd hij vrijdag dood in de bergen gevonden. Hoe hij in het ravijn terecht is gekomen, is onbekend.

Directeur Dekker, zelf ook op vakantie in Spanje, kreeg vrijdagavond de bevestiging dat het om een leerling van zijn school ging. Ondanks de vakantieperiode wil hij zo snel mogelijk een bijeenkomst organiseren om Arend te herdenken. "Ik heb contact gehad met zijn moeder en zij is blij met het initiatief. Maar we weten nog niet precies wanneer hij terug naar Nederland komt. En eerst is er nog de uitvaart."

De bijeenkomst is naar verwachting eind van de week of aan het begin van de week daarop. De communicatie hierover verloopt via de website van het gymnasium, laat de directeur weten.