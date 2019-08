Beschoten Rotterdammer vlucht restaurant uit

Een 44-jarige Rotterdammer is zaterdag beschoten bij een uit de hand gelopen drugsruzie. Om aan zijn belagers te ontkomen sloeg hij een ruit van een restaurant in aan het Dolf Henkesplein in Rotterdam-Katendrecht. Daar belde hij de politie.

De man verklaarde dat hij geklaagd had over de kwaliteit van drugs die hij eerder had gekocht. Toen de dealer zijn geld niet wilde teruggeven, vernielde de man diens autoruit. Daarop werd hij beschoten.

Twee Rotterdammers van 32 en 27 jaar zijn aangehouden. De auto is in beslag genomen. Daarin is geen vuurwapen gevonden.