Feyenoord komt in Heerenveen niet verder dan gelijkspel (1-1)

Feyenoord heeft zondag met 1-1 gelijkgespeeld bij sc Heerenveen. Steven Berghuis zette de Rotterdammers in de eerste helft nog op voorsprong uit een strafschop, maar die treffer was niet genoeg voor de winst. Ibrahim Drešević scoorde in de laatste tien minuten voor Heerenveen, waardoor de Rotterdammers wederom puntverlies lijden in de eredivisie.