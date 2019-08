Quishantely uit Rotterdam is mooiste tiener van de wereld

Quishantely, roepnaam Shanty, heeft Antiliaanse roots. Een deel van haar familie woont op Curaçao. Ze is een fanatieke hockey-speelster bij Leonidas in Rotterdam en heeft dit jaar een havo-opleiding afgerond.

Volgens modellenbureau MB Management is Shanty niet alleen mooi, maar ook "superzelfverzekerd". Milou Verhoeks van MB: "Haar grote kracht tijdens zo'n verkiezing zit in speeches. Waar sommige modellen denken 'ik ben mooi genoeg' ging Shanty vooraf enorm zitten oefenen op haar teksten."

Twee jaar geleden won Lotte van der Zee dezelfde titel. Zij overleed in maart van dit jaar na een hartstilstand. Op de verkiezing werd voor haar een minuut stilte gehouden. Toen Quishantely vorig jaar in Nederland won (Miss Teen of the Netherlands) zat Lotte van der Zee in de jury. "Deze titel draag ik voor Lotte", zei de nieuwe Miss Teenager in Guatemala.

Volgens de organisatie van de Nederlandse editie is het bijzonder dat de winnares twee keer vlak achter elkaar uit Nederland komt. De verkiezing is vooral in latinolanden populair. Bij de vragenronde stelde de net geslaagde havo-leerlinge onder meer: "Wij zijn niet rijk, wij wonen gewoon in Rotterdam-Zuid. Maar wij leven en het leven is je gegeven. Daar moet je altijd het beste uit halen."