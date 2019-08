Aquapark Splash in Hellevoetsluis rest van het seizoen dicht

Splash in Hellevoetsluis gaat dit seizoen niet meer open. Zaterdag liep het waterpark schade op door de harde wind. Dat gebeurde in juni ook al.

Het park is opgebouwd uit luchtkussens. De schade daaraan valt wel mee, zegt eigenaar Erik Hazelzet. Maar omdat de weersvoorspellingen voor de laatste drie weken van het seizoen niet best zijn, heeft hij besloten om het park niet meer te openen.

Twee jaar geleden raakte het park bij een zomerstorm ook flink beschadigd. Toen was een crowdfundingsactie nodig om Aquapark Splash van de ondergang te redden.

Hazelzet: "Ik denk dat we voor dit jaar wel uit de kosten zijn. Maar er is zeker geen winst gemaakt. Aan de andere kant: ik ben blij dat we geen megaverlies hebben gedraaid."

"Je kunt geen seizoen draaien op 5 mooie dagen", vervolgt hij. "Het is het afgelopen maanden steeds een kwestie geweest van een paar mooie dagen, dan weer niks, dan weer wat mooie dagen en dan weer rotweer."

"Het is nu opnieuw raak en natuurlijk moet het anders. We staan met het park vol in de wind. Er zijn wel ideeën voor een golfbreker, maar daar zijn wel vergunningen voor nodig. Daar moet de gemeente wel aan meewerken natuurlijk. En anders is verhuizen altijd nog een optie."