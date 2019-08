'Niet drinken, roken, gokken, snoepen en geen escort-seks'

Zijn bijstandsuitkering bestaat uit achthonderd euro netto plus zorg- en huurtoeslag. "Ik geef nooit meer dan tien euro uit per dag. En ik spaar per maand nog honderd euro ook."

Zijn geheim wil hij wel delen. "Het is niet zo ingewikkeld. Ik doe gewoon geen gekke dingen". Naast een goede administratie en zuinig leven heeft Plazier vijf regels opgesteld waarnaar hij leeft: "Niet drinken, roken, snoepen, gokken en geen escort-seks".

Verder zit er in zijn flat aluminiumfolie achter de verwarming en heeft Harry overal ledverlichting.

"Sommige mensen zeggen dat ik zo geen leven heb maar ik heb het echt prima naar mijn zin", zegt Plazier. Hij is bijna klaar met het sparen voor zijn appeltje voor de dorst. Trots: "Dan heb ik 9450 euro en dat is precies drie keer het Nibud-advies voor een basisreserve."

Harry is overspannen thuis komen te zitten. Het is hem daarna, naar eigen zeggen, niet meer gelukt om terug te keren op de arbeidsmarkt. Toch wil hij zijn maatschappelijke bijdrage leveren. Plazier geeft inzicht in zijn geldzaken en leefregels op zijn Facebookpagina. "Het zou toch mooi zijn als ik hiermee andere mensen kan helpen."

Pauluskerk

Armoede is een groot thema in Rotterdam. Afgelopen week hebben het Rotterdamse 50Plus-raadslid Ellen Verkoelen en presentator Dave van der Wal van RTV Rijnmond geprobeerd te leven van 50 euro per week. WARM Rotterdam, een initatief van de Pauluskerk, daagde gemeenteraadsleden uit om rond te komen van weinig geld.