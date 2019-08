Vreewijkse Kroeldeken-vrouwen zoeken opslag

De vrouwen die de Vreewijkse Kroeldekens maken zitten letterlijk tot over hun oren in de wol en zoeken daarom hulp.

Iedere vrijdagochtend tussen tien en twaalf komt een aantal dames bij elkaar om dekens te haken. De zogenaamde Kroeldekens worden speciaal gemaakt om zieke buurtbewoners een hart onder de riem te steken.

Na een oproep om zelfgehaakte Kroeldekens of wol te doneren liep het vollediog uit de hand. De huizen van de verschillende haaksters puilen uit van de wol.

Ook bij Minousche Jouhri is het proppen geblazen. "Het huis ligt helemaal vol met wol en we zijn dringend op zoek naar een ruimte waar we bijvoorbeeld cursussen kunnen geven en onze wol kunnen opslaan. We hopen dat wonigcorporatie Havensteder een plekje voor ons heeft of een vereniging of iemand met een lege garagebox."

De dames zoeken ook sponsoren die een bijdrage willen leveren om de verzendkosten te kunnen betalen. "Het verzenden kost zeven euro per deken. We zoeken sponsoren, zodat de dekens helemaal gratis zijn voor diegene die hem aanvragen. Nu betalen we het zelf."