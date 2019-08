Jaap Stam na Heerenveen - Feyenoord: 'We waren te mak in de duels'

Feyenoord-trainer Jaap Stam kan wel leven met het 1-1 gelijke spel in Friesland bij SC Heerenveen. "Op basis van wat ik gezien heb wel, maar het is wel jammer dat wij op deze manier een doelpunt tegen krijgen", doelt Stam op het zondagsschot van Heerenveen-speler Ibrahim Dresevic tien minuten voor tijd.

Toch was de opvolger van Giovanni van Bronckhorst vooral reëel na afloop. "Het was geen beste wedstrijd. We waren zelf heel onnauwkeurig, maakten fouten, waardoor wij de tegenstander het gevoel gaven dat ze hoog druk konden blijven zetten. Wij waren niet adequaat in de duels en te mak. Dan wordt het moeilijk spelen", aldus Stam tijdens de persconferentie na afloop van het duel in het Abe Lenstra Stadion.