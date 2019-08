Volleyballers plaatsen zich in Ahoy niet voor Olympische Spelen

Het Nederlands Volleybalteam in actie tegen de Verenigde Staten. Foto: Koen van Weel/ANP

De Nederlandse Volleybalmannen hebben zondag in Rotterdam Ahoy tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) verloren van de Verenigde Staten. Daardoor lopen 'De Lange Mannen' een ticket voor de Olympische Spelen mis.

De ploeg waar Schiedammer Wessel Keemink deel van uitmaakt, verloor met 1-3 in sets.

De eerste twee sets gingen met 18-25 en 20-25 al naar de VS. In de derde set kon Nederland kon Nederland nog wel terugkomen tot 1-2, via een setwinst van 25-17. Maar de volleyballers uit de Verenigde Staten trokken de vierde set vervolgens met 21-25 naar zich toe.

Oranje krijgt in januari nog wel een herkansing om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Bij dat OKT zal Nederland moeten afrekenen met een aantal sterke Europese tegenstanders.