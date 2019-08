Wisselende ambities bij winnaars 10 km open water zwemmen

Lars Bottelier en Janina Beckers waren zondagmiddag de winnaars van de olympische 10 kilometer tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen in Heerjansdam. Beide zwemmers kwamen in het Waaltje solerend als eerste binnen.

Hoewel Bottelier met overmacht won, had hij het tijdens de race moeilijk. "Ik voelde me niet zo lekker op 8,5 kilometer", zegt de Noord-Hollander. "Ik voelde me duizelig, een beetje zeeziek. Maar ik had een voorsprong, dus ik kon het me veroorloven."

Bottelier prolongeerde dit weekend zijn Nederlandse titels op de 5 en 10 kilometer. Hij heeft een olympische droom, al komen de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio nog te vroeg. "Dat moet dan Parijs in 2024 worden. Als ik de progressie doorzet, wie weet?"

Studie

Beckers finishte bij de vrouwen met een flinke voorsprong op haar concurrentie. Ze vindt het zwaarder om in haar eentje richting de finish te zwemmen. "Je moet alles zelf doen. Het is makkelijker om met z'n tweeën af te wisselen met voorop zwemmen. Maar het geeft een goed gevoel als je in je eentje voorop ligt."

De Limburgse heeft echter geen olympische ambities. "Ik studeer namelijk ook nog. Maar het lukt me prima om het zwemmen en de studie te combineren", zegt Beckers.