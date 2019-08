Brand Rotterdam-Feijenoord: 'Er is flinke schade binnen'

"We hebben hier een eerste, globale reiniging gedaan en de deuren dichtgemaakt", aldus een schoonmaker maandagochtend een paar uur na de brand in enkele Rotterdamse portiekwoningen.

"Er is flinke schade binnen." De schoonmakers begonnen direct na de brand met de eerste werkzaamheden om te voorkomen dat er nog meer gevolgschade zou ontstaan.

"We zijn snel ter plaatse bij calamiteiten en zorgen dat de schade beperkt blijft. We doen zowel brand- en waterschade. Je maakt soms indrukwekkende dingen mee. Het meest indrukwekkende wat ik ooit zag is water dat van de trappen afstroomde in een gebouw. Dat was bij de V&D."

Afzuigkap

Twaalf portiekwoningen in de Rotterdamse wijk Feijenoord werden in de nacht van zondag op maandag ontruimd. Er was brand ontstaan in de afzuigkap van een van de huizen aan de Westerbeekstraat. De brand bereikte daarna het dak.

De bewoners van het pand waar de brand was, werden gewaarschuwd door een rookmelder die eerder was opgehangen in het kader van actie 'Veilig Wonen'.

De brandweer had het vuur rond 03:30 uur onder controle. De bewoners van vier woningen moesten de nacht in een hotel doorbrengen. Maandag wordt verder bekeken of en wanneer zijn terug kunnen.