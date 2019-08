Sluiting na schietpartij verbaast eigenaar café Humbaba

Loco-burgemeester Bert Wijbenga heeft café Humbaba aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid voor twee weken gesloten. Aanleiding is de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag plaats had voor de deur van de kroeg. De eigenaar is verbaasd over de maatregel. "Ik weet niet wie het op mijn zaak heeft gemunt."